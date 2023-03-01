"أبطال السوبر" في ضيافة "مربط الزبير"

ذكر نادي الشارقة على صفحته الرسمية على "تويتر" أن احتفالية أقيمت في "مربط الزبير" للاحتفاء بأبطال الفريق المتوج قبل أيام بلقب كأس السوبر. وأقام الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني مأدبة عشاء على شرف مجلس إدارة النادي وشركة الكرة، والفريق الأول لكرة القدم، تقديراً لعطائهم وتحفيزاً لمواصلة مسيرة النجاحات في المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الاحتفالية في أعقاب فوز الشارقة بلقب كأس السوبر بعد انتصاره على العين بهدف نظيف.