البلجيكي إيفينبول يُتوج بالنسخة الخامسة من طواف الإمارات

توّج البلجيكي ريمكو إيفينبول بطلاً للنسخة الخامسة لطواف الإمارات 2023، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، والذي أقيم على سبع مراحل، لمسافة 1028 كم، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً محترفاً، واختتمت منافساته أمس، على قمة جبل حفيت بمدينة العين.

ونجح إيفينبول في حسم لقب الطواف، على الرغم من تفوق البريطاني آدم ييتس دراج فريق الإمارات عليه في المرحلة الأخيرة التي أقيمت في العين لمسافة 153 كلم، حيث تمكن الدراج البريطاني من التفوق بـ10 ثوانٍ فقط على منافسه البلجيكي في الكيلومترات الأخيرة بالسرعة القصوى قبل عبور خط النهاية على قمة جبل حفيت، وأنهى البريطاني مسافة السباق في 3:29:42 ساعات ليحل في المركز الأول للمرحلة والثالث في الترتيب العام للطواف، فيما جاء الأسترالي لوكاس بلاب دراج فريق إينيوس غرينادير في المركز الثاني للترتيب العام للطواف.

وفاز البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية (الشركة العالمية القابضة) لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية (شركة النخيل) لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصد تيم ميرلير القميص الأخضر برعاية (وكالة التجارة الإيطالية) للمتصدر بالنقاط، واحتفظ بالقميص الأسود برعاية (أبوظبي إكسبيرينس) متصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق ابليسين ديكونينك.

وحصد فريق الإمارات لقب أفضل فريق في النسخة الخامسة من طواف الإمارات.

وشارك في مراسم التتويج رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدكتور مغير الخييلي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية أسامة الشعفار، ووكيل دائرة التعليم والمعرفة مبارك المهيري، ومدير إدارة تطوير المنتجات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة سعيد الظاهري، والرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية عبدالله الراشدي، والمستشار القانوني في مجلس أبوظبي الرياضي عايض الأحبابي، ومدير التسويق في الشركة العالمية القابضة أحمد إبراهيم، وممثل شركة نخيل أحمد الغفلي.