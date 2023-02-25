«ويذ ذا مونلايت» تهدي «غودولفين» النجمة الـ 9 في بطولة «بلانشين»

أهدت «ويذ ذا مونلايت» فريق «غودولفين» اللقب التاسع تاريخياً والسادس على التوالي في بطولة «بلانشين» للفئة الثانية لمسافة 1800 متر عشبي، التي جرت أمس في الشوط الخامس والرئيس، من الأمسية الثامنة وما قبل الختامية في كرنفال كأس دبي العالمي. وحافظت «ويذ ذا مونلايت» بإشراف المدرب شارلي أبلبي، وبقيادة الفارس ويليام بيوك، على سجلها الخالي في 2023. وواصلت مهرات «غودولفين» تألقها في الحفل، وفازت «موج» بإشراف المدرب سعيد بن سرور في «جميرا غينيز» في الشوط الرابع. وفي ثالث البطولات الرئيسة تمكن «شرار» بشعار «كيه إنش كيه» من الفوز بلقب «جميرا داربي» في الشوط السادس.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة «ويذ ذا مونلايت» للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من الشوط الرئيس «بلانشين»، قبل إطلاق العنان لها في 400 متر الأخيرة، والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و49 ثانية و47 جزء من الثانية، متفوقةً بفارق 4.5 طول عن صاحبة المركز الثاني «ليريكال بوتري» بإشراف المدرب خوان مورتا وقيادة الفارس بين كوين.

وفي باقي النتائج، فاز المهر الأميركي «أيه إتش جييز» لـ «مارك ديفيز» بلقب الشوط الأول «الكرامة ستيكس»، وتألق «كلر آب» لسيد حشيش بالفوز في ثاني أشواط الأمسية. وفاز أيضا «تأمل» بشعار «شادويل» بلقب الشوط الثالث، لتختتم الأمسية بتتويج «ستريت مود» لجمعة الجنيبي بلقب الشوط السابع.