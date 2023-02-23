الحكم البولندي مارسينياك يدير مباراة «السوبر»

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية في «تويتر»، أمس، عن تعيين طاقم تحكيم بولندي، بقيادة الحكم الدولي سيمون مارسينياك، لإدارة مباراة كأس السوبر التي تجمع بين فريقي العين والشارقة، المقررة السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وشهد الموسم الحالي ظهور الحكم الأجنبي في أربع مباريات، بواقع مباراتين في دوري أدنوك للمحترفين، ومثلهما في الكأس.

وكان الحكم البرتغالي أرتور سواريز قاد لقاء العين والوحدة في الجولة السادسة للدوري، والحكم المجري تاماش بوجنار أدار مباراة الشارقة والوحدة، ضمن الجولة الثامنة في مسابقة كأس رئيس الدولة، وقاد مباراة الشارقة والوحدة في نهائي الكأس الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر، بينما أدار الحكم الدولي الإسباني جييرمو فيرنانديز مباراة شباب الأهلي والوحدة في دور الـ32.