"الانضباط" تغير نتيجة الوصل والنصر.. غرامة كبيرة على جمهور "الإمبراطور"

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها تغيير نتيجة مباراة الوصل والنصر في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.



أوضحت في بيان صحافي أنه اطلعت لجنة الانضباط على طلب الإحالة المقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية المتعلقة بمخالفة نادي النصر للائحة مسابقة دوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي جمعته مع نادي الوصل في الأسبوع السابع عشر من المسابقة، وقررت اللجنة خسارة نادي النصر للمباراة بنتيجة ( 0 – 3 )، لمخالفته نظام استبدال اللاعبين في تلك المباراة، وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على لاعبي نادي الوصل، بينما عاقبت اللجنة نادي الوصل بعقوبة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف درهم لقيام جماهيره باستخدام ألعاب نارية في الملعب.



وفي ذات المسابقة، فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها عشرة آلاف درهم لقيام أحد أعضاء جهازه الفني والإداري بتصرف غير رياضي في الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس في مباراته أمام نادي خورفكان.



كما اطلعت لجنة الانضباط على طلب الإحالة المقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية بخصوص الأحداث التي وقعت في مباراة دبا وعجمان في الجولة الماضية من مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عاماً، وقررت اللجنة إيقاف كل من لاعبي نادي عجمان، عبدالله أحمد وحمد محمد, ولاعبي دبا، خليل أجانا، وإيمرسون فابريكيو، ست مباريات وتغريم كل لاعب مبلغ وقدره مائة وأربعون ألف درهم، لقيامهم بالاعتداء على لاعبي الفريق المنافس بعد انتهاء المباراة، بينما عاقبت لاعبي عجمان، أحمد يعقوب ومحمد ناصر ومحمد خالد، ولاعبي دبا، خالد راشد وسيف علي وخميس علي، بالايقاف ثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها سبعون ألف درهم لكل منهم ، للمخالفة ذاتها .

وقررت إيقاف لاعب نادي العربي فرانسيفالدو ليما بيريرا أربع مباريات وتغريمه مبلغ وقدره إثنى عشر ألف درهم، لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة في مباراة فريقه أمام نادي الحمرية في مسابقة دوري الدرجة الأولى.



وعاقبت اللجنة لاعبي نادي المدام، مكتوم حسن البلوشي وحميد يوسف عباس, ولاعبي دبا الحصن, عبدالرحمن أحمد النعيمي وإسماعيل حسن رحاب بالإيقاف لمدة أربع مباريات وتغريم كل منهم مبلغ وقدره أربعة آلاف درهم، بسبب قيام كل لاعب منهم بالاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً.



وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب فريق يونايتد سبورت كريستيان بايا أسيدو مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره ألفي درهم لقيامه بتصرفات غير لائقة مع لاعب فريق جلف يونياتد، بينما وجهت عقوبة لفت النظر للمدير الفني لفريق ذا فوتبول أكاديمي داني جون جيثري، وتغريمه مبلغ وقدره خمسمائة درهم بسبب تذمره واعتراضه على قرارات حكم مباراة فريقه أمام فريق الدعم الرياضي في مسابقة دوري الدرجة الثالثة.



وفرضت اللجنة غرامة مالية على فريق ناشئي نادي بني ياس تحت 16 عاماً (أ) قدرها ألف وخمسمائة درهم، لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام فريق الناشئين لنادي الإمارات، كما قررت إيقاف لاعب فريق بني ياس سلطان عبدالقادر عبدالله أربع مباريات وتغريمه مبلع وقدره أربعة آلاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة.



وفي ذات المسابقة، قررت اللجنة إيقاف لاعب فريق الشارقة خالد وليد راشد مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره ألفي درهم بسبب تحدثه بطريقة غير لائقة مع حكم مباراة فريقه أمام فريق النصر.



واعتمدت خسارة نادي مسافي لمباراته أمام نادي العين بنتيجة ( 0 – 8 )، لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة كأس الأشبال تحت 15 عاماً.