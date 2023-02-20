البطائح بطلاً لكأس الصالات

حصل فريق نادي البطائح على كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على الشارقة 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت أول من أمس في القاعة الرياضية لنادي مليحة.

ونجح البطائح في نيل البطولة الأولى في الموسم الحالي، وسجل أهداف البطائح عبدالله الخمري «هدفين»، ونوفل الطائي والبرازيلي جوستافو مارتينيز، بينما سجل أهداف الشارقة راشد الهنائي، والبرازيليان ايجور فريتاس وميجويل كينجي.

وبعد نهاية المباراة، توج رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، البطائح بطلاً للكأس، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي البطائح حمد الكتبي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي المدفع، والأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات شهاب العوضي.