صدارة «دورينا» غير مستقرة.. والبحث مستمر عن «بطل»

استمرت لعبة «الكراسي الموسيقية» في الموسم الجاري لدوري أدنوك للمحترفين، حيث لم تختلف الجولة 17 عن سابقاتها، إذ استمر التغيير في ترتيب فرق الصدارة، باستثناء احتفاظ شباب الأهلي بالقمة بـ36 نقطة. وكان فريق الشارقة الخاسر الأكبر في هذه الجولة، إذ نزل من الصدارة إلى المركز الرابع، بعد الخسارة المفاجئة من خورفكان 1- صفر. ورغم مرور 17 جولة، إلا أنه حتى الآن لم تتضح هوية بطل أو فريق يمكن الإشارة إليه كأبرز المرشحين للقب.

وبدأت الجولة بفوز مستحق لشباب الأهلي على الظفرة، وأقيمت المباراة الثلاثاء الماضي، بسبب ارتباط الفريق بالمشاركة في أبطال آسيا اليوم، وكان له ما أراد، إذ استعاد الصدارة، مستفيداً من خسارة الشارقة أمام خورفكان. وأثبت العين جولة بعد أخرى أنه أصبح قادراً على المنافسة، بعد بداية غير جيدة، ليجد نفسه الآن على بعد نقطتين فقط من المتصدر، ونقطة من الوصيف، ويشارك الشارقة والوحدة الرصيد نفسه (34 نقطة)، لكنه يتقدم عليهما بفارق الأهداف، إذ الشارقة رابعاً والوحدة خامساً. وانتزع العين فوزاً صعباً من كلباء، لكنه كان كافياً.

ومن أبرز المستفيدين من الجولة، الوصل الوصيف بـ35 نقطة، إذ أثبت قدرته على الاستمرار في دائرة المنافسة، بعد الفوز المثير على النصر في الديربي بهدفين لصفر، ويواصل مشوار حلم تحقيق اللقب الغائب عنه لسنوات طويلة. في المقابل، يستمر النصر في نتائجه السلبية في موسم هو الأسوأ له. ويجعل الفريق أنصاره في حيرة كبيرة، رغم الدعم والتغييرات الإدارية، وعلى مستوى اللاعبين والجهاز الفني، لكن نتائج الفريق لم تتحسن.

وفي صراع الهبوط، قد يكون الأمر اتضح بالنسبة لدبا والظفرة، نتيجة لكثرة الهزائم في البطولة، حتى استقرا في المركزين الأخيرين، وتفصل سبع نقاط الظفرة قبل الأخير عن النصر الـ12.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن مباراة الوصل والنصر، ووصول الوصل إلى الوصافة، وإمكانية إحراز اللقب بسؤال عبر حساب الصحيفة في «تويتر»: شاركنا الرأي.. بعد أن أصبح الوصل في وصافة دوري أدنوك للمحترفين، وعلى بعد نقطة من المتصدر شباب الأهلي.. ماذا يحتاج «الإمبراطور» للتتويج بلقب الدوري؟ وتم رصد أربع إجابات. وشارك في التصويت 132 مشاركاً، واختار 32.4% أن الفريق جاهز للمنافسة والتتويج، مقابل 29.8% رأوا أنه يحتاج إلى معالجة الأخطاء الدفاعية، و27% قالوا «التركيز الهجومي»، و10.8% اختاروا أسلوب المدرب.

جولة مثيرة

وأكد المحلل الفني خالد عبيد، أن فريق الوصل استحق الفوز على النصر بجدارة، بعد تقديم مستوى متميز، وبوجود جمهور كبير، مشيراً إلى أن النصر مطالب بالعودة بقوة، قبل أن تتفاقم الأمور ويصبح قريباً من الوداع.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «جولة مثيرة ورائعة شهدت تقلبات كثيرة في المقدمة، بفضل خسارة الشارقة المفاجئة وغير المتوقعة، وهي بمثابة (ست نقاط)، وجاءت أمام مدرب مواطن بإمكانات كبيرة في خورفكان، وهو عبدالعزيز العنبري. وهذه الهزيمة جعلت هناك اشتباكاً في الصدارة، خصوصاً عقب فوز العين والوحدة وشباب الأهلي والوصل».

وأضاف: «عجمان عاد إلى الانتصارات، أما دبا والظفرة فتحسن مستواهما كثيراً عن الدور الأول، لكن نتائجهما لاتزال سيئة، والجولات المقبلة ستكون مثيرة، خصوصاً بالنسبة لخماسي الصدارة، حيث ستلعب فرق خورفكان وكلباء وعجمان والبطائح أيضاً دوراً مهماً في تحديد هوية البطل هذا الموسم، بعيداً عن مواجهات القمة التي تبدأ الجولة المقبلة بقمة الشارقة والجزيرة».

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