حتا يهزم الفجيرة ويحافظ على صدارة دوري الهواة

فجر فريق «غلف إف سي» مفاجأة قوية بفوزه على فريق الإمارات (الصقور) 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الدرجة الأولى، ليتراجع فريق الإمارات إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بينما اصبح رصيد «غلف إف سي» 27 نقطة.

وسجل أهداف الفريق الفائز الإيفواري محمد ديوب هدفين في الدقيقتين 22، 36 وابراهيم بادجي 27، بينما سجل هدفي الصقور البرازيلي واندرسون كوستا في الدقيقة 50 ومواطنه دياغو فارياس 83.

كما حقق فريق حتا فوزا مهما على الفجيرة بهدف دون رد وحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى، جاء الهدف عن طريق اللاعب ميشيل تي فيردي في الدقيقة 74، ليصبح رصيد حتا 46، بينما الفجيرة لدى 23 نقطة.

وفاز الحمرية على مضيفه العربي بهدف دون رد سجله رائد دربالي في الدقيقة 45+1، ليصبح الحمرية ثالثا برصيد 39 نقطة، فيما لدى العربي 33 نقطة.

وفي مباراة رابعة فاز دبا الحصن على العروبة 3-2 ليصعد لمركز الوصيف برصيد 44 نقطة، بينما تجمد رصيد العروبة عند 25 نقطة، حيث سجل لدبا الحصن كل من البرازيلي جواو فيتور 57 والعماني محمد المربوعي 68 والبرازيلي كايو روزا 74، بينما سجل للعروبة العربي فيليب هدفين 23، 51.