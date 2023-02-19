الإمارات بطلاً.. والبرازيل وصيفا في بطولة أبوظبي الدولية للجوجيتسو

اختتمت أمس الأحد منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو (بدون بدلة)، بمشاركة المئات من اللاعبين الهواة والمحترفين من جميع أنحاء العالم، وسط حضور جماهيري كبير ملأ مدرجات صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وحفلت منافسات اليوم الأخير بنزالات حماسية وأداء رفيع، وشهدت تتويج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول، فيما حلت أكاديمية A.F.N.T في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي شباب الأهلي.

وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات، وحلّت البرازيل ثانيةً، فيما حلّت روسيا في المركز الثالث.

وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس ادارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالانطلاقة القوية لأولى بطولات الموسم للمحترفين، وبحجم المشاركة والإقبال اللافت عليها من قبل مئات اللاعبين على مستوى الدولة والعالم، مؤكدا أن هذه البداية المثالية تبشّر بموسم رياضي يواكب رؤية الاتحاد في مواصلة تطوير الرياضة، ورعاية المواهب وصقلها، وصناعة الجيل القادم من الأبطال، لتواصل انجازات الحوجيتسو استدامتها عاما بعد عام.

وهنأ البطران اللاعبين الفائزين في البطولة، لحصدهم الميداليات، ولأدائهم الرفيع في المنافسات، منوها بالحضور القوي لأبناء الوطن الذين كانوا على قدر الآمال والتطلعات، وأنهم يتطورون من بطولة إلى أخرى، مؤكدا أن تصميمهم وشجاعتهم على البساط قادتهم لتحقيق العشرات من الميداليات الملونة في مختلف الفئات«.