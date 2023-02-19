7 عوامل فنية وراء خسارة الشارقة أمام خورفكان.. أبرزها خطة كوزمين

تسببت الخسارة التي تعرض لها الشارقة أمام مضيفه خورفكان أول من أمس بهدف دون رد ضمن الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، في تراجع الفريق من صدارة الترتيب إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة، كما مثلت هذه الخسارة ضربة موجعة لخطط الفريق في حصد أكبر عدد من النقاط.

وتبرز سبعة عوامل فنية أساسية كانت وراء الخسارة التي تعرض لها الشارقة وهى الثالثة له في الدوري بعد خسارتيه السابقتين أمام الوصل والوحدة، وتمثلت هذه العوامل في خطة مدرب الشارقة كوزمين التي افتقدت للحلول الهجومية، وغياب الروح القتالية عند بعض اللاعبين وعدم ظهور بعض اللاعبين، لاسيما رباعي خط الوسط، بمستوياتهم الحقيقية مثل البرازيلي كايو لوكاس ومواطنه لوان بيريرا وخالد الظنحاني ومحمد عبدالباسط والبوسني بيانيتش قبل خروجه مصاباً، إضافة إلى عدم فاعلية الخط الأمامي بقيادة المهاجم الإسباني باكو الكاسر ومهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني رغم أن الفريق خاض المباراة بكامل عناصره الأساسية، إضافة إلى الخطأ الدفاعي القاتل الذي تسبب في استقبال شباك الحارس عادل الحوسني للهدف الوحيد في المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، بجانب تفكير بعض اللاعبين في مباراة السوبر المقبلة أمام العين يوم 25 الجاري، وأخيراً التعامل الجيد لمدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري مع المباراة وظهور اللاعبين بروح قتالية عالية.

العوامل الـ7

1- خطة مدرب الشارقة كوزمين التي افتقدت للحلول الهجومية.

2- غياب الروح القتالية عند بعض اللاعبين.

3- عدم فاعلية الخط الأمامي بقيادة الكاسر ودجانيني.

4- الخطأ الدفاعي القاتل الذي تسبب في استقبال الهدف الوحيد.

5- انشغال بعض اللاعبين في مباراة السوبر المقبلة أمام العين.

6- عدم ظهور بعض اللاعبين لاسيما رباعي خط الوسط بمستوياتهم الحقيقية.

7- التعامل الجيد لمدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري مع المباراة.