أيمن حسين: الروح القتالية قادت العراق للفوز على الكويت

أكد قائد المنتخب العراقي أيمن حسين أن الروح القتالية والإصرار حتى الدقائق الأخيرة كانا وراء الفوز المهم الذي حققه «أسود الرافدين» على الكويت 3-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة «خليجي 27»، التي أقيمت مساء اليوم السبت في مدينة جدة بالسعودية، مشيراً إلى أن حصد النقاط الثلاث يمثل الأهم قبل مواجهة السعودية في الجولة المقبلة.

وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «كانت مباراة جميلة وممتعة، والأهم أننا نجحنا في النهاية في الحصول على النقاط الثلاث، رغم أن المنتخب الكويتي تمكن من العودة في النتيجة مرتين».

وأضاف: «أجرى المدرب ستة أو سبعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة الأولى أمام عُمان، كما أن عدداً من اللاعبين الذين شاركوا اليوم يخوضون مباراتهم الدولية الأولى أو الثانية، ورغم ذلك قدموا مباراة جيدة وسيطرنا على فترات كبيرة، لكن التوفيق غاب عنا في عدد من الفرص أمام المرمى».

وتابع أيمن حسين: «حدثت بعض الهفوات وغياب للتركيز في بعض اللحظات، وهو ما استفاد منه المنتخب الكويتي، لكننا تمكنا من العودة في الدقائق الأخيرة، وهذه هي الروح التي نحرص دائماً على وجودها داخل المنتخب».

وعن تدخله لتهدئة التوتر الذي حدث بين عدد من لاعبي المنتخبين عقب المباراة، قال: «نحن والمنتخب الكويتي إخوة وأصدقاء، والكويت والعراق بلدان شقيقان وجاران. ما حدث كان مجرد موقف بين لاعبين، ويمكن أن يحدث حتى بين الإخوة والأصدقاء، وتدخلنا لإنهائه، والحمد لله انتهى كل شيء وعادت الأمور إلى طبيعتها».