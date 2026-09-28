الحربي: منتخب السعودية لن يتنازل عن العلامة الكاملة أمام العراق

أكد لاعب منتخب السعودية متعب الحربي أنه وزملاءه لن يتنازلوا عن العلامة الكاملة في المباراة المقبلة أمام العراق، والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى في بطولة «خليجي 27»، بعدما حققوا فوزاً كبيراً على المنتخب العُماني 3-0، السبت، مشيراً إلى أن «التطور في الفاعلية الهجومية، واستغلال الفرص، أسهما في تحقيق الانتصار».

وقال الحربي لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق حقق انتصاراً مهماً وحسم تأهله إلى نصف النهائي، موضحاً: «في المباراة الماضية في الافتتاح أمام الكويت كنا جيدين، لكن كانت تنقصنا الفاعلية الهجومية، ولكن أمام عُمان لعبنا بشكل أفضل، واستغللنا الفرص التي أتيحت لنا، وسجلنا ثلاثة أهداف، والقادم أفضل».

وأوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب السعودي أمام عُمان جاء نتيجة العمل الجماعي والتركيز على تطوير جميع جوانب اللعب، وقال: «هي منظومة كاملة تعمل معاً، وعملنا كثيراً خلال الأيام الماضية على الجانبين الدفاعي والهجومي، ما أثمر الفوز. وبالنسبة إلى مستواي الشخصي، فأنا راضٍ عن أدائي، وبفضل مساعدة زملائي اللاعبين تمكنت من تقديم المستوى المطلوب، والقادم أفضل».

وأشار الحربي إلى أن المحافظة على التوازن بين الدفاع والهجوم كانت من العوامل المهمة في الفوز، مؤكداً أن المنتخب السعودي تعامل مع المباراة بتركيز أكبر، خصوصاً في استغلال الفرص أمام المرمى، بعد أن عانى بعض الصعوبات في المباراة الأولى على مستوى إنهاء الهجمات.

وأضاف أن الانتصار بثلاثة أهداف منح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، لكنه شدد على أن المهمة لم تنتهِ، وأن التركيز بدأ مباشرة على المواجهة المقبلة أمام المنتخب العراقي، وقال: «المباراة المقبلة مهمة، ونسعى إلى مواصلة الانتصارات، وإنهاء دور المجموعات بالشكل الذي نريده. هدفنا واضح، وهو تحقيق الفوز».

متعب الحربي:

• التوازن بين الدفاع والهجوم كان من العوامل المهمة في الفوز.

• الانتصار بثلاثية منح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، لكن المهمة لم تنتهِ.