4 دقائق تنذر بتغيير نتيجة مباراة الوصل والنصر

شهدت مباراة الوصل والنصر في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، ارتكاب النصر خطأ إدارياً أثناء المباراة وفقاً لإحصائيات رابطة المحترفين، وتغريدات نادي النصر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو ما قد يكلفه تغيير نتيجة اللقاء التي انتهت بفوز الوصل بهدفين دون رد.

وحسب الإحصاءات لعب النصر من الدقيقة 74 إلى 78 بمشاركة سبعة لاعبين أجانب وهو ما يخالف لوائح دوري المحترفين، إذ بدأ النصر اللقاء بمشاركة أربعة لاعبين أجانب هم البوسني سمير مميميتش والتوغولي بينيل مالابا ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز والمغربي عادل تاعرابت ولاعب مقيم هو البرازيلي غلوبير ليما، كما أجرى المدرب الكرواتي غوران توميتش التبديل الأول بنزول كودجو جان كلود بدلاً من راشد عامر في الدقيقة 61 ثم توريه بدلاً من حسين مهدي في الدقيقة 74 ليصبح النصر يضم سبعة لاعبين أجانب في الملعب، قبل أن يجري تبديلاً آخر في الدقيقة 78 بنزول عبدالله أنور بدلاً من ريان مينديز ويعود «العميد» إلى العدد القانوني وهو ستة لاعبين أجانب في الملعب.

وفي حال قيام مراقب المباراة بتدوين هذه الواقعة أو تقدم نادي الوصل بشكوى وصحة تفاصيلها من المقرر أن يتم احتساب المباراة بفوز الوصل بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم الوصل إلى المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر شباب الأهلي.

من جهته، كشف رئيس مجلس إدارة نادي الوصل أحمد الشعفار عن سعي إدارة النادي لبناء ملعب جديد، مؤكداً أن الوصل وجماهيره يستحقان استاداً أكبر، ويتسع لأكبر عدد من الحضور.

وقال الشعفار في تصريحات صحافية إنه هناك تنسيقاً مع مجلس دبي الرياضي، من أجل إنشاء ملعب جديد للوصل، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن المشروع.

وأوضح: «سعداء بأداء الفريق، والأمر الذي زاد من سعادتنا هو الحضور الجماهيري، إذ إننا نشعر بالخجل بسبب عدم وجود أماكن في الملعب، حيث إنه تم بيع التذاكر بالكامل قبل اللقاء بخمسة أيام، ونحن نتأسف لجمهور الوصل الذي لم يتمكن من دخول الملعب».

مشاركة اللاعبين الأجانب

- النصر بدأ اللقاء بمشاركة:

سمير مميسيفيتش (أجنبي).

بينيل مالابا (أجنبي).

ريان مينديز (أجنبي).

عادل تاعرابت (أجنبي).

غلوبير ليما (مقيم).

- تبديلات النصر:

61 كودجو جان كلود بدلاً من راشد عمر.

74 توريه بدلاً من حسين مهدي.

78 عبدالله أنور بدلاً من ريان مينديز.