أبوظبي تستضيف بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل

تستضيف أبوظبي بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل في جزيرة الحديريات خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري، أولى جولات موسم «وورلد بادل تور 2023»، البطولة الاحترافية الرائدة عالمياً لرياضة البادل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع «غلوبال مايس أورغنايزيشين ليمتد».

وسيتنافس 128 لاعباً دولياً من الرجال والسيدات على المركز الأول، وجائزة نقدية إجمالية قدرها 250 ألف يورو.