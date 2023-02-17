عبدالله الشحي: التعاون يطمح إلى بناء فريق للمستقبل

أكد مدير فريق التعاون، عبدالله الشحي، أن «النادي يهدف بشكل أساسي في الموسم الجاري لدوري الهواة إلى تحقيق مركز جيد، وبناء فريق جيد للمستقبل». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: بدأنا الموسم بطموح التواجد بين افضل ستة فرق في الدوري، ولكن الفريق تعرض لظروف قاسية تتعلق بإصابات لاعبين بارزين في وقت مبكر من البطولة ولايزال طموحنا قائماً، رغم قوة المباريات المقبلة.

وقال إن الفريق عزز صفوفه بعد أن تعاقد مع خمسة لاعبين جدد وهم المقيم البرازيلي سانتانا قادماً من غلف اف سي، والمحترف الغامبي مطر بادجي من مصفوت، والمواطنين يوسف شاه ومحمود قاسم من الحمرية، وعبدالله الغافري من مصفوت. وبخصوص فوز الفريق على الذيد ثم تعادله مع العربي في آخر جولتين، أكد أن ذلك سيعطي الفريق دفعة معنوية عالية لاستعادة الثقة، ورفع مستوى الطموح. ولدى التعاون 25 نقطة في المركز الـ11 حالياً.