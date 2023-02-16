9 فرق تتأهل إلى بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل بأبوظبي

تأهلت تسعة فرق إلى بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023»، التي تقام من 21 إلى 26 الجاري. وجاء ذلك بعد ختام المنافسات التأهيلية، التي أسفرت عن التأهل المباشر لفريقي «عبدالله العبدلله وفارس الجناحي» و«عليا طاهر وعائشة العوضي»، حيث سيشارك الفريقان في المباريات الرئيسة لبطولة مدن العالمية، وهي المرة الأولى في التاريخ التي ستتنافس فيها فرق إماراتية من فئتي الرجال والسيدات في المباريات الرئيسة لجولة من جولات «وورلد بادل تور».

وتأهل للأدوار التمهيدية فريق «ناتشو جاديا ومارتن نوشيز» عن الرجال للمقيمين في الإمارات، و«أنجيلا كارو وسول بيريز» عن السيدات.

وللمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي، تأهل الفريق الإماراتي «عبدالله الأهلي ونافيد فاهندزه» عن الرجال، والفريق العماني «فاطمة النبهاني وكارولينا جالو فرياس» عن السيدات.

فيما تأهل الفائزون بالمراكز الأولى «سالم الهولي وسعيد المري» و«شيخة الجناحي ونوف عمر» عن فئتي الرجال والسيدات على التوالي في الفئة المخصصة لمواطني الإمارات. وإضافة إلى منح الفرق الفائزة بطاقات التأهل، حصل كل واحد منها على جائزة 10 آلاف درهم، كما منحت مجموعة بريد الإمارات، راعية البطولة، بطاقة تأهيلية أخرى للأفضل أداءً، ونالها فريق «ناصر الكتبي ومبارك الكتبي».