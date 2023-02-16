كلباء والعين.. مواجهة بحسابات خاصة

يترقب جمهور اتحاد كلباء والعين المباراة المهمة، التي ستجمع الفريقين ضمن الجولة 17 بدوري أدنوك للمحترفين غداً، حيث يتوقع أن تكون المباراة مؤثرة على ترتيب الفريقين، خصوصاً فريق العين الساعي بقوة إلى عدم التفريط في أي نقطة، في مسعاه للاقتراب من قمة الدوري، والبقاء ضمن دائرة المنافسة.

يذكر أن العين كان قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة على كلباء في مباراة الذهاب، وكانت تلك المباراة مهمة للعين، كونه استعاد من خلالها نغمة الانتصارات.

وزاد من أهمية المباراة بالنسبة للعين، فوزه في الجولة الماضية على الجزيرة 3-2، وبلوغه النقطة 31 في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي المتصدر. ويتوقع أن يضغط العين في المباراة بكل قوته من أجل اقتناص الفوز، ويراهن على نجمه وهداف الدوري لابا كودجو. وكلباء أيضاً يريد الفوز بشدة لتأمين مكانه في المنطقة الآمنة، حيث لديه 24 نقطة في المركز الثامن.

ويتشابه طموح الفريقين بعدم التعرض للخسارة، أو لتحقيق الفوز كون لا بديل لهما عنه.

ونظراً إلى أهمية المباراة، ستسهم أهميتها والتغطية الإعلامية الكبيرة المرتقبة لها في أن يؤدي اللاعبون الموهوبون، خصوصاً في اتحاد كلباء، مباراة لإثبات الوجود في فرصة ثمينة لهم.

وتواصل روابط جماهير الفريقين لحشد أكبر عدد من الجمهور لحضور المباراة، ما يجعلها مباراة جماهيرية بشكل بارز، لما يتطلع إليه الفريقان من تحقيق نتيجة مميزة، خصوصاً من قبل جمهورالعين. ويتوقع أن يسعى فريق كلباء إلى اللعب بخطة دفاعية لتفادي قوة هجوم العين، وحتى لا يستقبل أهدافاً، وأن يلعب من أجل نيل نقطة ثمينة أمام فريق منافس، ولا يستبعد أن يسعى إلى تحقيق المفاجأة ونيل النقاط الثلاث. وكان كلباء حقق فوزاً مهماً خارج الأرض في الجولة الماضية على حساب فريق الظفرة، بنتيجة صفر - 2، ويريد بشدة بلوغ النقطة 27 في ترتيب الدوري.

المباراة مهمة للفريقين، إذ يريد العين الفوز للبقاء ضمن دائرة المنافسة، وكلباء لتأمين مكانه في «المنطقة الآمنة».