الحوسني: والدتي و«رد الجميل» وراء استمراري مع الشارقة إلى 2026

أكد حارس المرمى عادل الحوسني (34 عاماً)، أنه سعيد بتجديد عقده مع ناديه الشارقة حتى 2026، مشيراً إلى أن هناك أسباباً عدة وراء استمراره مع الفريق، من بينها أنه يسعى إلى رد الجميل لمن أسماهم أن «لهم خيراً عليه في النادي»، بجانب أن أسرته لاسيما والدته طالبته بالاستمرار مع الشارقة وعدم التفكير في مغادرته، مشدداً على أنه مرتاح ويشعر بالاستقرار مع الفريق بعد تجديد عقده، مشيراً إلى أنه حصل على ثلاث بطاقات حمراء طوال مسيرته الكروية فقط، مؤكداً أنه يتمنى أن يكون حارس المرمى الأطول عمراً في حراسة المرمى في الدوري الإماراتي، لافتاً إلى أن ابنه ماجد الذي يدخل عامه الـ11 يسير على خطاه في اللعب في حراسة المرمى، لافتاً إلى أنه يقوم بتجهيزه لكي يكون خليفته في حراسة المرمى وأن يشق طريقه في هذا المجال.

وقال عادل الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «شرف كبير بالنسبة لي أن أكون من ضمن اللاعبين المتواجدين في فريق الشارقة، وأسعى لتقديم كل ما عندي خلال السنوات المقبلة».

وأكمل: «أسرتي كانت تتحدث معي دائماً قبل تجديد عقدي بألا أفكر في مغادرة الشارقة طالما أجد الاحترام منه، وهو ما حدث بالفعل حيث أجد كل حب واحترام وتقدير من داخل النادي».

وجدد الحوسني أخيراً عقده مع الشارقة لمدة ثلاثة مواسم في أعقاب المستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه في الفترة الماضية على الرغم من معاناته مع ظروف الإصابة التي كان قد تعرض لها.

وظهر عادل الحوسني مع الشارقة خلال الموسم الحالي في دوري أدنوك للمحترفين في خمس مباريات من أصل 16 مباراة في الدوري، بعدما عاد أخيراً من الإصابة التي كان قد تعرص لها في أبريل الماضي خلال مباراة الفريق أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للأندية، إذ أصيب بقطع في الرباط الصليبي تسبب في إبعاده عن الملاعب فترات طويلة قبل أن يعود مجدداً.

وبلغت دقائق اللعب التي خاضها عادل الحوسني مع الشارقة 377 دقيقة في الدوري.

طموحات كبيرة

وبخصوص طموحاتهم كلاعبين في ظل الأسماء الكبيرة التي يضمها النادي، أكد الحوسني أن طموحهم في كل موسم هو المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها النادي.

وعن مدى استفادتهم كلاعبين مواطنين من اللاعبين الأجانب الذين قام النادي باستقطابهم أخيراً للعب في صفوفهم، أكد أنهم استفادوا كثيراً من الأسماء الكبيرة الموجودة في النادي ولهم قيمة كبيرة في أنديتهم السابقة التي كانوا يلعبون فيها قبل انتقالهم إلى الشارقة، مثل المهاجم الإسباني باكو الكاسير والبوسني ميراليم بيانيتش والمدافع اليوناني مانولاس ومهاجم الرأس الأخضر دجانيني الذي انضم أخيراً إلى النادي، بجانب البرازيلي كايو وبقية اللاعبين الأجانب.

وأكمل الحوسني: «الأسماء الكبيرة من اللاعبين الأجانب الذين انضموا للنادي يقدمون كل ما عندهم، وأتمنى من اللاعبين الشباب أن يستفيدوا من وجود هؤلاء اللاعبين ومن خبراتهم».

الطرد أمام النصر

وبسؤاله حول مدى أهمية أن تكون الأنظار متجهة صوب نتائج الشارقة خصوصاً في ظل الأسماء الكبيرة التي استقطبها النادي أخيراً، قال الحوسني «هذه كرة قدم فيها الفوز والتعادل والخسارة، وهذا شيء طبيعي، لكن بالنسبة لنا لدينا هدف هو أن نقدم كل ما عندنا في كل مباراة نخوضها ونأخذ كل مباراة على أنها نهائي بحد ذاتها».

ورداً على سؤال بشأن شعوره وهو يجلس في المدرجات بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة النصر ضمن الجولة 13، بعد مرور 17 دقيقة فقط من بداية المباراة، قال إن الموقف كان صعباً، خصوصاً أن المباراة كانت مهمة لفريقه، مشيراً إلى أن البطاقة الحمراء هي الثالثة التي يحصل عليها طوال مسيرته الكروية، مؤكداً أنه في بعض الأحيان يكون سبب الحصول على البطاقة هو الحماس في اللعب.

وتابع: «سبب حصولي على البطاقة الحمراء في مباراة النصر أن الكرة لامست يدي بالخطأ، ولم أكن أقصد ذلك، وهذه الأمور تحدث في كرة القدم ونتعلم منها، واللاعبون دائما معرضون لهذا الأمر».

تحطيم الرقم القياسي

ورداً على سؤال عما إذا كان يفكر في تحطيم الرقم القياسي لحارس المرمى الأطوال عمراً في الدوري الإماراتي لكرة القدم الذي يحمله المدرب الحالي وحارس المرمى الدولي السابق معتز عبدالله الذي اعتزل اللعب بعد بلوغه سن الـ40، أكد الحوسني أنه يخطط للاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة.

وأضاف: «أتمنى تحطيم الرقم القياسي لحارس المرمى الأطول عمراً في الدوري الإماراتي، لكن لابد أن تكون هناك إرادة وقوة للاستمرار في العطاء».

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مباريات خاضها الحوسني مع الشارقة في الموسم الحالي، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 377 دقيقة.

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بطاقات حمراء فقط حصل عليها حارس الشارقة عادل الحوسني طوال مسيرته في الملاعب.