عائدات تذاكر الجولة 17 من الدوري لدعم المتضررين من زلزال سورية وتركيا

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية بعد التنسيق والاتفاق مع الأندية المحترفة وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، عن تخصيص عائدات تذاكر الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين لدعم المتضررين من آثار الزلزال الذي وقع في سورية وتركيا في الأيام الماضية.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرابطة والأندية المحترفة ضمن الدور المجتمعي والمساهمة في تقديم يد العون لضحايا ومنكوبي الزلزال، كما ندعو الجماهير للمشاركة من خلال الحضور وشراء التذاكر لدعم المبادرة».