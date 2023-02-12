كأس الإمارات لكرة الصالات.. تأهل كلباء والبطائح ومليحة والشارقة

تأهلت فرق اتحاد كلباء والبطائح ومليحة والشارقة لخوض مباريات الدور نصف النهائي لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات بختام مباريات الدور التمهيدي التي اقيمت مساء اليوم الأحد.

وتصدر اتحاد كلباء مجموعته برصيد سبع نقاط، يليه البطائح بخمس نقاط، بينما تصدر مليحة مجموعته بست نقاط، والشارقة وصيفا بثلاث نقاط.

وسيلتقي في الدور نصف النهائي كلباء مع الشارقة ومليحة مع البطائح.

واسفرت مباريات الجولة الثالثة والاخيرة للدور التمهيدي عن فوز مليحة على دبا الحصن 6-1، حيث سجل لمليحة البرازيلي برونو (هاتريك) ومحمد جاسم (هدفين) ومحمد آل علي، بينما سجل طاهر حسن هدف دبا الحصن.

وفاز خورفكان على الحمرية 4-1، حيث سجل أهداف خورفكان البرازيلي فيليب كاسيميرو (هدفين) ومواطنيه لوكاس ولاعب الحمرية جوستافو بالخطأ في مرماه، بينما سجل هدف الحمرية البرازيلي فيتور.

وتعادل اتحاد كلباء مع البطائح بهدفين لمثله، حيث سجل لاتحاد كلباء فهد موسى (هدفين) وللبطائح عبدالله الفلاسي وعبدالله الخمري.