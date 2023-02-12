دجانيني وخطة كوزمين وراء رباعية «الملك» بمرمى عجمان

استعاد الشارقة صدارة دوري أدنوك للمحرفين بكرة القدم مجدداً برصيد 34 نقطة، بعد الفوز الكبير الذي حققه على عجمان أول من أمس بأربعة أهداف نظيفة ضمن الجولة 16، مستفيداً في الوقت ذاته من تعادل شباب الأهلي المتصدر أمام الوحدة وتراجعه إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة، علماً أن هذا الفوز يعد العاشر للشارقة في الدوري، وهي أيضاً المباراة الثانية على التوالي التي يسجل فيها أربعة أهداف نظيفة بعد مباراة بني ياس السابقة ضمن الجولة 15، ولم تستقبل شباك الفريق أي هدف في المباراتين.

وأسهمت عوامل عدة في الفوز الكبير الذي حققه الشارقة تمثلت في الأداء الجماعي المميز للفريق، وخطة اللعب المحكمة التي وضعها مدرب الفريق الروماني كوزمين، وتنفيذ اللاعبين لها بشكل جيد، بجانب تألق مهاجم الرأس الأخضر وأهلي جدة السابق دجانيني تافاريس في أول ظهور له مع الملك الشرقاوي، فضلاً عن الأخطاء الدفاعية الفردية لعجمان التي استفاد منها الشارقة وحولها إلى أهداف في شباك الحارس علي الحوسني، فيما كشف مدرب الشارقة الروماني كوزمين أنه يفكر حالياً في المباراة المقبلة أمام خورفكان في 17 الجاري ضمن الجولة 17 للدوري، ثم التفكير في مباراة السوبر أمام العين المقررة في 25 الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي أول ألقاب الموسم الحالي 2022-2023.

وقال كوزمين في تصريحات إعلامية: «يجب أن نفكر أولاً في مباراة خورفكان المقبلة ونعتبرها مباراة نهائي، ثم نفكر في مباراة العين المقبلة في كأس السوبر».

وكشف مدرب الشارقة كوزمين أن الدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريق بأرقام كبيرة له الفضل في تواجد الشارقة في المركز الذي يتواجد فيه حالياً

بدوره أكد مدرب عجمان الصربي غوران، أن فريقه لم يظهر بقوته المعهودة التي ظهر بها في المباريات الماضية، مشيراً إلى أنه يجب عليهم العمل على معالجة الأخطاء التي تسببت في خسارة الفريق أمام الشارقة.