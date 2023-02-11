قمة «عادلة» تخدم «الملك»

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على مواجهة القمة في الجولة 16 بدوري أدنوك للمحترفين أمس، بين الوحدة وضيفه شباب الأهلي، في لقاء تقاسم فيه الطرفان الأهداف والإحصاءات، لكن النتيجة لم تخدم مصلحة الفريقين رغم أنها جاءت «عادلة»، بالنسبة للفريقين حسب مجريات اللقاء، إذ تراجع شباب الأهلي إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما تقدم الشارقة إلى الصدارة بـ34 نقطة، والعنابي ظل ثالثاً بـ31 نقطة.

وأوفت المواجهة بوعودها من الناحية الفنية، إذ ارتقى أداء الفريقين إلى مستوى اللقاء، وانصب تركيز اللاعبين على اللقاء، خصوصاً مع الشخصية القوية والحاسمة التي أدار بها الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو المباراة، كما أن الحضور الجماهيري الغفير زاد من مستوى الإثارة أيضاً، فيما كان واضحاً تأثر هجوم الوحدة بغياب المهاجم البرازيلي بيدرو بسبب الإيقاف.

وظهر الوحدة بأداء ضعيف في بداية المباراة، خصوصاً الجبهة اليسرى التي شهدت أكثر الاختراقات من ناحية شباب الأهلي، لكن «العنابي» استطاع التماسك لإبعاد الخطورة عن مرماه أولاً، وإجبار لاعبي شباب الأهلي على البقاء في منطقتهم.

وشهد الشوط الأول عدداً من الفرص المحققة من الفريقين، وكانت أخطرها تسديدة لاعب شباب الأهلي السوري عمر خريبين، والتي تألق حارس الوحدة محمد الشامسي في التصدي لها بكل براعة، في المقابل لم يختبر حارس شباب الأهلي ماجد ناصر كثيراً.

وتغيرت الحال في الشوط الذي حضرت فيه الأهداف، وكان شباب الأهلي من تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 64 من ركلة جزاء ارتكبها مدافع الوحدة لوكاس بيمنتا مع نجم شباب الأهلي، الأرجنتيني كارتابيا، الذي سددها بنفسه ووضع فريقه في المقدمة.

ومنح الهدف الضيوف دفعة كبيرة، لكن لاعبي الوحدة تماسكوا مجدداً، واستطاعوا تسجيل هدف التعادل بواسطة علاء زهير في الدقيقة 78، حين ارتقى الأخير فوق الجميع وحول الكرة برأسه في الشباك. وكان اللاعب نفسه قد أضاع قبلها بغرابة فرصة محققة أيضاً لتحقيق التعادل بكرة رأسية مرت بجوار القائم، لكنه استطاع التعويض، وسجل هدف التعادل الثمين للوحدة في المباراة. واستمر بعدها اللقاء سجالاً بين الفريقين، إلى أن أطلق حكم اللقاء فاكوندو صافرة النهاية.