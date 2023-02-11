البطائح قلق من بني ياس يأمل استعادة ابتسامة غابت عنه منذ الجولة 11

يتملّك القلق فريق البطائح عندما يستقبل فريقه بني ياس الساعي لتعويض خسارته الكبيرة في الجولة الماضية من الشارقة، وذلك عند الساعة 17:30 من مساء اليوم في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويأمل البطائح استعادة البسمة التي غابت عنه منذ الجولة 11 عندما فاز على دبا بهدف دون رد، ومن بعدها تعادل الراقي في مباراتين ضد النصر وكلباء وخسر من العين والوصل.

ويسعى مدرب البطائح، المغربي سعيد شخيت من خلال مواجهة اليوم، إلى كسب النقاط الثلاث وتأمين موقف فريقه في المنطقة البعيدة عن صراع الهبوط، إذ يحتل البطائح حالياً المركز 11 برصيد 14 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الـ12.

وتُمثل المباراة أهمية كبيرة للبطائح ليس على مستوى النتيجة فقط وإنما لإثبات وجوده بين فرق المحترفين، خصوصاً أن الفريق يؤدي بشكل مميز في الكثير من المباريات باستثناء خسارته من شباب الأهلي في الجولة الثامنة بسداسية نظيفة، إذ كان قريباً من العودة من ملعب الوصل في الجولة الماضية بنقطة التعادل، لولا تألق فابيو ليما الذي استطاع بمهارته العالية أن يصنع الفارق لـ«الإمبراطور».

في المقابل، لايزال بني ياس يسير في الدوري على سطر ويترك آخر، إذ تركت خسارته من الشارقة برباعية نظيفة الكثير من علامات الاستفهام على أداء السماوي.

ويدرك مدربه الروماني، دانيال أيسايلا، أن الفوز على البطائح قد يُحسن الكثير من شكل ووضعية السماوي أمام جماهيره وفي جدول الترتيب العام، إذ يحتل الفريق حالياً المركز التاسع برصيد 18 نقطة.