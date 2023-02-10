النصر يستعيد توازنه على حساب خورفكان

حقق فريق النصر فوزاً صعباً اليوم على ضيفه خورفكان بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة، ويبتعد قليلاً عن مراكز الهبوط بفارق 7 نقاط عن الظفرة، في المقابل ظل فريق خورفكان عند رصيده السابق 8 نقاط.

ونجح لاعب النصر المغربي عادل تاعرابت من إحراز هدف النصر الوحيد في المباراة بالدقيقة 69، بعد مباراة متوسطة المستوى الفني من الفريقين وكان النصر هو الفريق الأكثر سيطرة ووصولاً للمرمى، حيث سنحت للاعبيه عدد من الهجمات الخطرة أهمها في الشوط الأول لريان مينديز المنفرد تماما ولكنه أضاع الكرة بغرابة.