الظفرة وكلباء.. أهداف مشتركة ودوافع مختلفة

يحل فريق كلباء ضيفاً على الظفرة الساعة 17:30 اليوم ضمن الجولة 16 بدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة ذات أهداف مشتركة، إذ يرغب الفريقان بشدة في تحقيق الفوز، لكن بدوافع مختلفة، كون الظفرة يريد الهروب من خطر الهبوط، وكلباء يسعى لتأمين مكانه في المنطقة الآمنة، والاقتراب من فرق القمة. ويدخل الظفرة المباراة وهو في المركز 13 «قبل الأخير» بسبع نقاط. ولم يذق طعم الفوز منذ الانتصار على دبا في الجولة 13، قبل أن يخسر من النصر والعين.

في المقابل، يملك كلباء 21 نقطة في المركز الثامن، ويرغب بشدة في الفوز اليوم للحصول على دفعة معنوية كبيرة في بقية المباريات، وللتقدم في الترتيب أيضاً.