النصر يضم محمد شاكر على سبيل الإعارة

أعلن نادي النصر في بيان صحافي أمس، التعاقد مع لاعب العين، محمد شاكر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما أعلنه أيضاً نادي العين على حسابه في «تويتر». وكان «العميد» تعاقد مع ثمانية لاعبين خلال الانتقالات الشتوية، حيث تعاقد سابقاً مع: سلطان الشامسي، عبدالعزيز صنقور، سعود عبدالرزاق، محمد برغش، وحمدان الكمالي، والتوغولي مالابا، والمدافع البوسني ميميشيفيتش، ثم مع محمد شاكر من العين.