7 ملايين يورو شرط انتقال مهاجم كورينثيانز إلى شباب الأهلي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن شباب الأهلي دخل في مفاوضات مع كورينثيانز البرازيلي، لضم المهاجم الشاب جيوفاني سانتانا، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «مي تيماو» أن المدير الرياضي لنادي كورينثيانز، رفائيل براندينو، أكد تلقي النادي عرضين من خارج البرازيل، أحدهما من فريق في دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب عرض من فريق أوروبي.

وصرح براندينو بأن العرض الإماراتي جيد جداً، ولكن شدد على أن إدارة كورينثيانز لن تقبل بالحصول على أقل من سبعة ملايين يورو للموافقة على رحيل جيوفاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن شباب الأهلي تقدم بالعرض، مبينة أن كورينثاينز يمتلك 70% من عقد المهاجم الشاب، الذي يشارك حالياً مع منتخب البرازيل في بطولة «كوبا أميركا» تحت 20 عاماً المقامة في كولومبيا.

وأضافت أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين شباب الأهلي وكورينثيانز، سيتوجه جيوفاني من كولومبيا إلى دبي للانضمام إلى فريقه الجديد.

وأحرز جيوفاني أول أهدافه في البطولة، أول من أمس، بعدما سجل الهدف الأول لمنتخب البرازيل في مرمى نظيره الباراغوياني، في اللقاء الذي انتهى بفوز «السامبا» بهدفين دون رد، وتأهله إلى كأس العالم تحت 20 عاماً في إندونيسيا في مايو ويونيو المقبلين.

يذكر أن فريق شباب الأهلي يتصدر دوري أدنوك للمحترفين برصيد 32 نقطة بعد انتهاء الجولة 15، وبفارق نقطة واحدة عن الشارقة الوصيف، وحقق شباب الأهلي 10 انتصارات، فيما تلقى الهزيمة في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل 31 هدفاً ودخل مرماه 14 هدفاً.