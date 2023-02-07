فارق النقاط يشعل المنافسة.. والبطل «مجهول»

واصل شباب الأهلي صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه الكبير على دبا في الجولة 15 التي اختتمت أول من أمس، كما نجح الشارقة في العودة من بني ياس بنقاط المباراة الثلاث، وهو ما ضمن استمرار فارق النقطة بين الفريقين، ولكن الغريب في الدوري حتى الجولة 15 هو غياب ملامح البطل، وإن كان فريقا الصدارة هما الأكثر واقعية على مستوى الأداء والنتائج، إلا أن فارق النقاط الست بين المتصدر وصاحب المركز السابع يعطي البطولة شكلاً متميزاً من المنافسة وصعوبة توقّع هوية البطل.

ونجح الوصل في العودة من جديد للمربع الذهبي ومعه الوحدة، وباتت نتيجة أي مباراة قادرة على قلب الموازين، كما أن المواجهات المباشرة بين الفرق السبعة خلال الجولات المقبلة ستكون المقياس الرئيس لتحديد ملامح الصدارة والكشف عن هوية بطل الدوري، والبداية ستكون من الجولة المقبلة التي ستشهد مواجهتين في غاية الصعوبة ستجمع الوحدة الثالث مع المتصدر شباب الأهلي، إضافة إلى كلاسيكو العين مع الجزيرة.

ولم تشهد الجولة 15 مفاجآت قياساً بنتائج الجولات الماضية، وإن كانت مباراة الجزيرة وخورفكان هي الوحيدة التي كان يتوقع فيها فوز الجزيرة وبنتيجة جيدة، إلا أن خورفكان كان له رأي آخر بإحراج صاحب الأرض، وكان قريباً من الخروج بالنقاط الثلاث حتى الدقيقة 94 التي شهدت تعادل الجزيرة 1-1.

وجاء فوز الوحدة بهدفين على اتحاد كلباء ليعيد الفريق إلى المنافسة، ولكنه لم يُعد الشكل السابق للوحدة، مع الاحتفاظ بالمهاجم البرازيلي الخطير وهداف الفريق بيدرو على دكة البدلاء، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام.

في المقابل، حقق عجمان فوزاً كبيراً ومستحقاً على النصر بطريقة فنية رائعة، حيث نجح مدرب عجمان غوران، في التفوق الفني على مدرب النصر، الكرواتي توميتش، وظهر تركيز لاعبي عجمان بشكل كبير، خصوصاً في الهجمات المرتدة ليحرز ثلاثة أهداف من هجمات مرتدة منظمة وينجح في التفوق على النصر.

وفي صراع الهبوط تحسن شكل وأداء فريقي الظفرة ودبا بشكل كبير، ولكن لم تتحسن النتائج بسبب البداية السيئة، وقد يكون هناك شكل مغاير للفريقين في الجولات الـ12 المقبلة، ومن المتوقع أن يكون لهما دور في تحديد هوية البطل والفرق الهابطة.

ورصدت «الإمارات اليوم» عبر «تويتر» على حساب «الإمارات اليوم الرياضة» سؤالاً عن فريق العين واقترابه من الصدارة: «شاركنا الرأي.. بعد اقتراب العين مرة أخرى من صدارة الدوري بفارق أربع نقاط فقط، هل الزعيم قادر على الحفاظ على لقبه رغم التعرض للخسارة في ثلاث مباريات حتى الآن؟ وتم تحديد أربع إجابات، وهي: نعم قادر على المنافسة، بعيد عن مستواه، يحتاج إلى مزيد من العمل، شباب الأهلي الأقرب.

وخلال التصويت الذي تفاعل معه 1760 مشجعاً، توقع 44.1٪ أن ينجح العين في العودة للمنافسة، في حين أكد 20.6٪ أن الزعيم بعيد عن مستواه، واختار 19.1٪ أن الفريق يحتاج إلى مزيد من العمل، وتوقع 16.2٪ أن شباب الأهلي هو الأقرب للفوز باللقب.

من جانبه، أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن فريقي الشارقة وشباب الأهلي هما الأقرب للاستمرار في المنافسة لما يملكانه من نوعية لاعبين ومدربين وطموح وشكل فني، مشيراً إلى أن تذبذب النتائج أمر طبيعي، خصوصاً مع ضغط المباريات والغيابات والإصابات المؤثرة التي قد تعرقل مسيرة الفريقين.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «شباب الأهلي قد يكون الفريق الوحيد الناجح في إثبات أحقيته بالصدارة إضافة إلى الشارقة بما يملكانه من لاعبين، كما أن لاعب شباب الأهلي، الإيطالي كارتابيا، سلاح يقدم ما يتوقعه المدرب منه وما لا يتوقعه، في نموذج لصانع ألعاب وهداف رائع، الفوز قد يكون في ظاهره سهلاً على متذيل الترتيب، إلا أن اللاعب يصنع الفارق بالفعل».

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