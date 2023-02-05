«مغامرة فنية» تكلف النصر خسارة قاسية أمام عجمان

تكبد فريق النصر خسارة قاسية أمام مضيفه عجمان أمس في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 4-1، بعد أن قام مدرب النصر الكرواتي غوران توميتش، بـ«مغامرة فنية»، في بداية المباراة بتشكيل غريب وتغيير مراكز عدد كبير من اللاعبين، فكانت النتيجة هي تلقي أربعة أهداف في الشوط الأول كانت كفيلة بحسم الأمور لصالح فريق عجمان.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد عجمان إلى 27 نقطة بينما ظل فريق النصر عند رصيده السابق 11 نقطة في المركز الـ12.

أحرز أهداف عجمان الثلاثة الأولى وجميعها من هجمات مرتدة كل من برستيج في الدقيقة السابعة، والبحريني علي جعفر 25، والتونسي فراس بلعربي 41، ثم أحرز اللاعب نفسه الهدف الرابع من ركلة جزاء (45+3)، بينما أحرز هدف النصر البرتغالي توزي 45.

ودفع مدرب النصر بسعود عبد الرزاق وسمير ميمسيفتش في وسط الملعب، ولعب بريان مينديز على الجانب الأيسر وتوزي وسط أيمن، ليفتح المجال أمام لاعبي عجمان لاستغلال المساحات.

وأجرى مدرب النصر ثلاثة تبديلات بالدفع بحسين مهدي وجاسم يعقوب ومحمد برغش، وعاد توزي وريان منيديز إلى مركزيهما الطبيعيين لكن الفريق لم ينجح في الوصول إلى الشباك نتيجة اللعب تحت ضغط النتيجة الكبيرة في الشوط الأول.