كيف خسر النصر أمام عجمان بالأربعة؟ سببان جوهريان!

تكبد فريق النصر خسارة قاسية أمام مضيفه عجمان في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 1-4، في المباراة التي أقيمت في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، بعد أن قام مدرب النصر الكرواتي غوران توميتش، بـ "مغامرة فنية"، في بداية المباراة بتشكيل غريب للعميد وتغيير مراكز عدد كبير من اللاعبين، فكانت النتيجة هي تلقي أربعة أهداف في الشوط الأول من المباراة كانت كفيلة بحسم الأمور لصالح فريق عجمان الرائع هذا الموسم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق عجمان إلى 27 نقطة وأصبح عن بعد نقطتين من صدارة الشارقة بينما ظل فريق النصر عند رصيده السابق 11 نقطة في المركز الـ12.

وأحرز أهداف عجمان الثلاثة الأولى وجميعها من هجمات مرتدة مستغلاً خطأ تشكيل النصر كلا من برستيج، في الدقيقة السابعة والبحريني علي جعفر في الدقيقة 25 والتونسي فراس بلعربي، في الدقيقة 41، ثم أحرز نفس اللاعب التونسي المتميز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة (45+3)، بينما أحرز هدف النصر البرتغالي توزي، في الدقيقة 45.

وغامر مدرب النصر في التشكيل الأساسي للعميد من بداية المباراة حيث دفع بسعود عبد الرزاق، وسمير ميمسيفتش، في وسط الملعب، ولعب بريان مينديز على الجانب الأيسر وتوزي وسط أيمن، ليفتح المجال أمام لاعبي عجمان لاستغلال المساحات ومنطقة الوسط، وتنفيذ الهجمات المرتدة ببراعة لينجح في إحراز 4 أهداف في الشوط الأول الذي انتهي بنتيجة 4-1.

وتدارك مدرب النصر الموقف في بداية الشوط الثاني وأجرى 3 تبديلات بالدفع بحسين مهدي، وجاسم يعقوب، ومحمد برغش، ويعيد توزي وريان منيديز، إلى مراكزهما الطبيعي ليعود النصر إلى الشكل المناسب ولكن لم ينجح في الوصول إلى الشباك طوال الشوط الثاني نتيجة اللعب تحت ضغط النتيجة الكبيرة في الشوط الأول لتنتهي المباراة بفوز عجمان والثأر من مباراة الدور الأول الذي نجح فيها النصر من تحقيق فوزه الوحيد بالدور الأول.