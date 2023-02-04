الوصل يرغب في شراء شانكلاي بشكل نهائي

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن الوصل يرغب في شراء عقد اللاعب الأرجنتيني توماس شانكلاي، بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة «نوتيفي» أن إدارة الوصل تواصلت مع نادي راسينغ الأرجنتيني مبدية رغبتها في أن تفعل بند شراء عقد شانكلاي، لافتة إلى أن مهلة تفعيل هذا البند تنتهي بنهاية الشهر الجاري. وأضافت أن اللاعب الأرجنتيني انضم إلى الوصل على سبيل الإعارة بـ1.5 مليون دولار، بينما أشارت إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 3.7 ملايين دولار.

يُذكر أن شانكلاي 24 عاماً انضم إلى الوصل في سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة قادماً من راسينغ لمدة موسم واحد، إذ شارك اللاعب الأرجنتيني في 11 مباراة بالدوري وأحرز ثلاثة أهداف أبرزها في مرمى الوحدة بالجولة الـ14 من الدوري من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.