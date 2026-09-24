برشلونة: ألفاريز بات من الماضي ونتمنى له التوفيق في أتلتيكو

أغلق المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني النجم البرتغالي السابق ديكو، الباب أمام تكرار محاولة ضم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وقال ديكو رداً على سؤال عما إذا كان ‌النادي سيجدد محاولاته لضم المهاجم الأرجنتيني ‌في فترة الانتقالات الشتوية: "خوليان ألفاريز بات من الماضي، وعلينا النظر إلى المستقبل، أتمنى له التوفيق وأن يواصل مساعدة ناديه أتلتيكو مدريد".

وقضى برشلونة فترة الانتقالات الصيفية في البحث عن مهاجم صريح عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي مجاناً إلى الدوري الأميركي، وكان لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان الإيطالي، وألفاريز لاعب أتليتيكو مدريد على رأس قائمة اهتماماته.

لكن ديكو، وفي حديثه للصحفيين خلال ‌قمة البرتغال لكرة القدم، قال إن المسارين لم يسفرا عن شيء.

وأضاف ديكو "كانت الفكرة دائماً هي التعاقد مع مهاجم يجيد التحرك والربط مع بقية زملائه، وكان خوليان (ألفاريز) أحد هؤلاء اللاعبين".

وتابع "لم يكن الأمر ‌ممكناً، قدمنا عرضاً، لكن ناديه كرر دائما أنه لن يبيعه، لذا ‌كان علينا البحث عن حلول أخرى".