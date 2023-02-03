سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية الأحد المقبل

اعتمد نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بعد غدٍ، موعداً لانطلاق سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وذلك بعدما كان قد تم تأجيله منذ يناير الماضي بسبب تقلبات الأحوال الجوية. ومن المقرر أن يشهد السباق، الذي سيمتد لمسافة 25 ميلاً بحرياً تحدياً قوياً وإثارة كبيرة، ويتوقع أن يصل عدد المحامل المشاركة أكثر من 100 محمل.

ويأتي تنظيم السباق ضمن مشاركات نادي أبوظبي للرياضات البحرية في أنشطة وفعاليات مهرجان زايد المتعددة، التي تقدم التراث الإماراتي في أبهى صوره، وتعرف بمفرداته القيمة، من بينها سباقات المحامل الشراعية التي تحمل اسم المهرجان، حيث يولي النادي أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث البحري، من خلال السباقات المتنوّعة التي ينظمها في كل موسم.