العين يتخطى خورفكان بصعوبة

تخطى فريق العين عقبة منافسه خورفكان بصعوبة، بعد فوزه عليه أمس، بهدف نظيف في لقاء صعب جمع الفريقين على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن ثمن نهائي بطولة الكأس، ليضرب بذلك موعداً في ربع النهائي مع شباب الأهلي الذي تأهل أول من أمس، على حساب فريق الإمارات.

ويدين «الزعيم» بالفضل في تأهله إلى لاعبه الشاب فلاح وليد، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74، بعد أن ترجم جملة تكتيكية رائعة، حيث وصلته الكرة من زميله المغربي سفيان رحيمي داخل منطقة الجزاء، ليسددها من تحت حارس المرمى وتستقر في الشباك.