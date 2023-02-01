البطائح إلى ربع نهائي الكأس بعد فوز مثير على كلباء

انتزع فريق البطائح فوزا صعبا اليوم على حساب كلباء بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3، وضرب موعدا مع عجمان في الدور المقبل. وافتتح كلباء تسجيل الاهداف من اول هجمات المباراة، عندما سدد الايطالي دانيل بيسا كرة قوية برأسه، قبل ان تصطدم بقدم عبدالله عباس، وتذهب الى داخل المرمى في الدقيقة 6.

وسجل السلوفاكي فيليب كيش الهدف الثاني لكلباء من ضربة جزاء. ونجح البطائح من تقليص النتيجة عن طريق جورجي الذي ضرب كرة قوية برأسه في الدقيقة 40، لكن حبيب الفردان سجل الهدف الثالث لفريق كلباء بعد تسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 56، وقلص البطائح النتيجة مستفيدا من هدف بالنيران الصديقة سجله لاعب كلباء السلوفاكي كيش في الدقيقة 66 بالخطأ. وجاء هدف التعادل للبطائح في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع (96) عن طريق البرازيلي لورانسي. وحسم كلباء الفوز في الشوط الإضافي الثاني بهدف. وفي ركلات الترجيح تأهل البطائح بعد الفوز 6-5.