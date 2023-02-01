«ركلات الوقت الأصلي» تؤهل الشارقة وتقصي النصر

تأهل فريق الشارقة «حامل اللقب» إلى الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه النصر 2-1، أمس، وسيواجه الفائز في مباراة اليوم بين فريقي غلف أف سي والجزيرة.

وشهدت المباراة سيناريو «مجنوناً» باحتساب حكم اللقاء ثلاث ركلات جزاء منهم اثنان للشارقة وواحدة للنصر.

تقدم الشارقة بهدف السبق من ركلة جزاء سددها البرازيلي كايو لوكاس «57» واحتسبها الحكم بعدما تم استدعاؤه من قبل حكم الفيديو «الفار» بداعي لمس لاعب النصر يعقوب البلوشي الكرة بيده.

واحتسب حكم المباراة حمد علي يوسف ركلة جزاء أخرى للشارقة أهدرها اللاعب البوسني بيانيتش لكن حكم اللقاء حمد علي يوسف يقرر إعادة الركلة مرة أخرى بداعي دخول أحد لاعبي النصر لخط المرمى لحظة تنفيذ الركلة لينفذها أيضاً بيانيتش ويسجل منها الهدف الثاني للشارقة «73». وقلص النصر الفارق من ركلة جزاء سددها البرتغالي أنطونيو خوسيه توزي «88».

واستعاد الشارقة في هذه المباراة خدمات اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش الذي غاب عن الفريق في الفترة الماضية، وكذلك الحارس عادل الحوسني عودة إلى مجريات المباراة، إذ تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول على الرغم من أن الشارقة بدا الأفضل نسبياً.

وهدد الشارقة خلال الشوط الأول مرمى النصر بأكثر من محاولة هجومية قادها المهاجم الإسباني باكو الكاسير والبرازيلي كايو لوكاس لكنه لم يتمكن من الوصول إلى شباك النصر.

ونجح الشارقة في الشوط الثاني في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء قبل أن يقلص العميد النصرواي الفارق من ركلة جزاء أيضاً لينهي الشارقة اللقاء لمصلحته بهدفين مقابل هدف.