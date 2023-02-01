بني ياس يحبط مفاجأة الظفرة في الوقت الإضافي

صعد فريق بني ياس للدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه الصعب 3-1 بعد التمديد على مضيفه الظفرة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس على استاد حمدان بن زايد ضمن دور الـ16، ليتأهل بذلك الفائز من مباراة الفجيرة والوصل التي تقام مساء اليوم. وقدم «السماوي» واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الجاري، إذ حول تأخره من خسارة بهدف إلى فوز بثلاثية نظيفة، كما رد الدين لأصحاب الأرض بعد أن كانوا قد أخرجوهم من نصف نهائي المسابقة ذاتها عام 2020، لكن الفريق في المقابل تلقى صدمة بإصابة مهاجمه رفائيل إلياس في يده وسيخضع لفحوص طبية لتحديد مدى خطورتها.

وبدأ الظفرة بالتسجيل بواسطة البرازيلي تياغو ليونكو (57).

وعادل سهيل النوبي النتيجة لبني ياس (72)، وتقدم بني ياس في الشوط الإضافي الأول بواسطة لاعبه نيكولاس خمينيز (102)، وأمن شاهين الدرمكي النتيجة (116).