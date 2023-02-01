7 مشاهد لمعت في «الصالات» وفرحة تاريخية للشارقة

ابتسم درع دوري الصالات لكرة القدم لفريق الشارقة، الذي جمع بطولته الثانية هذا الموسم في اللعبة، بعد تتويج النادي بلقب دوري الرديف، وذلك بتغلبه على البطائح في الدور النهائي الذي أقيم من مباراتين، إذ فاز في الأولى 5-3، وفي المباراة الثانية 8-2.

«الإمارات اليوم» ترصد سبعة مشاهد من دوري كرة الصالات، على النحو الآتي:

1 انتصارات متتالية

فاز الشارقة على البطائح في أربع مواجهات جمعت الفريقين، اثنتان منها في الدور التمهيدي (7-2) و(4-1) وفي «البلاي أوف» (8-2) و(5-3) بعد ركلات الترجيح، ما يعكس التفوق الفني للملك في الموسم الحالي.

2 فوز تاريخي

يعتبر فوز الشارقة بدرع دوري الصالات الأول في تاريخه، إذ لم يتمكن من الفوز به سابقاً، وجاء على حساب البطائح الذي يعد أحد أكثر الفرق فوزاً ببطولات الدوري.

3 خارج الملعب

خاض فريق الشارقة غالبية مبارياته خارج ملعبه، وأكثرها في ملاعب الحمرية وكلباء، خصوصاً النهائي، ليصبح أول بطل دوري يفوز بالدرع، وهو يلعب خارج ملعبه، إلا أن جمهوره رافقه في مبارياته وسانده بالتشجيع.

4 نيتو الهداف

حصل لاعب البطائح دانيل نيتو على لقب هداف بطولة الدوري برصيد 12 هدفاً، يليه لاعب مليحة محمد آل علي برصيد 10 أهداف، ثم لاعب الحمرية أندرسون تسعة أهداف، ولاعب الشارقة فيتور سيلفا ثمانية أهداف.

5 مجموعة أبطال

انضم الشارقة بطلاً للدوري إلى مجموعة الأبطال السابقين، مع كل من الوصل «أربع بطولات»، والظفرة «ثلاث بطولات»، وشباب الأهلي والبطائح ولكل منهما «بطولتان»، وخورفكان والوحدة، ولكل منهما بطولة واحدة.

6 الموقع الرسمي

أسهم الموقع الرسمي لاتحاد الكرة بتغطيته الفاعلة للنتائج والبطاقات الملونة، وبدعم من اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، في إنجاح البطولة بشكل كبير، بدوره في إيصال المعلومة بشكل سريع، وذلك للموسم الثاني على التوالي.

7 نقل المباريات

أسهمت النقل التلفزيوني لدوري الصالات، إضافة إلى تطبيق «سماشي» الذي يرتبط مع اللجنة التنفيذية للصالات باتفاقية نقل المباريات عبر التواصل الاجتماعي، في نشر ثقافة ممارسة اللعبة، والتشجيع على متابعتها بشكل مميز.