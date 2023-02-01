الإعلان عن المرشحين لجوائز الأفضل في يناير

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر يناير، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ويوجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير: أندريه يارمولينكو وكودجو لابا لاعبا العين، وفابيو ليما لاعب الوصل، وجواو بيدرو لاعب الوحدة، ووليد عباس لاعب شباب الأهلي.

ويتنافس في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى: أحمد شمبيه «النصر»، ماجد ناصر «شباب الأهلي»، ومحمد الشامسي «الوحدة»، على جائزة أفضل مدرب عن شهر يناير: البرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، والإسباني مانويل خمينيز «الوحدة»، والأرجنتيني خوان بيتزي «الوصل».