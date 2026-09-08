الإعلان عن قوائم المرشحين لجوائز الكرة الذهبية 2026

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول”، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم، القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الكرة الذهبية 2026، إيذاناً بانطلاق المرحلة الأخيرة من سباق المنافسة على أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم العالمية، وذلك قبل إقامة حفل التتويج المقرر في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر المقبل.

وتصم القائمة النهائية 30 لاعباً مرشحاً لجائزة الكرة الذهبية للرجال، و30 لاعبة لجائزة السيدات، إلى جانب الإعلان عن قوائم المرشحين لمختلف الجوائز الأخرى، ومنها أفضل حارس وحارسة مرمى، وأفضل لاعب ولاعبة صاعدين، وأفضل مدرب ومدربة، وأفضل نادٍ في فئتي الرجال والسيدات.

وشهدت القوائم حضور عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، في مقدمتهم الإسباني لامين يامال، والفرنسي كيليان مبابي، والإسباني رودري، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إرلينج هالاند، إلى جانب أسماء بارزة أخرى. كما تصدر باريس سان جيرمان قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً في ترشيحات جائزة أفضل لاعب.

وفي المقابل، أثارت القائمة تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، مع غياب عدد من الأسماء التي كانت محل ترقب، من بينها البرازيلي رافينيا، فيما استمر غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين للعام الرابع على التوالي، في حين عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى القائمة بعد غيابه عن النسختين الماضيتين.

وتقام النسخة السبعون من حفل الكرة الذهبية في لندن للمرة الأولى، احتفاءً بمرور 70 عاماً على انطلاق الجائزة، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” استناداً إلى تصويت صحفيين يمثلون أفضل 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالنسبة لجائزة الرجال، وأفضل 50 دولة بالنسبة لجائزة السيدات. وتشمل معايير الاختيار الأداء الفردي، والإسهام في الإنجازات الجماعية، والروح الرياضية.