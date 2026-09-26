وفاة أول فائز بجائزة «أفضل لاعب» في دوري السلة الأميركي

توفي بوب بيتيت، أول لاعب ينال جائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، وأول من يسجل 20 ألف نقطة في مسيرته، عن 93 عاماً.

وشارك بيتيت في مباراة كل النجوم 11 مرة، واعتزل وهو الهداف التاريخي للدوري آنذاك، كما قاد سانت لويس هوكس إلى إحراز لقب الدوري على حساب بوسطن سلتيكس عام 1958.

وسجل 50 نقطة في المباراة السادسة الحاسمة التي فاز فيها هوكس 110-109، ولم يحرز هوكس الذي يتخذ من أتلانتا مقراً له حالياً، لقب الدوري منذ ذلك الحين.

وتُوّج بيتيت بجائزة أفضل لاعب عام 1956، ثم مرة ثانية عام 1959.

أشاد به متحف مشاهير كرة السلة الذي انضم إليه عام 1971، واصفاً النجم البالغ طوله 2.06 متر بـ«أحد عمالقة اللعبة الحقيقيين» و«لاعب رشيق وماهر أحدث ثورة في مركزه خلال مسيرته».

وقالت رابطة الدوري الأميركي في بيان «لقد رفع سقف التميز بوصفه أول فائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري، وأول من بلغ حاجز 20 ألف نقطة، وأول من نال جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم أربع مرات».