بني ياس يتأهل لمواجهة الفائز من الفجيرة والوصل في الكأس

صعد فريق بني ياس للدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه الصعب 3-1 بعد التمديد على مستضيفه الظفرة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد حمدان بن زايد ضمن دور الـ 16، ليتأهل بذلك الفائز من مباراة الفجيرة والوصل التي تقام مساء غد الأربعاء.

وقدم «السماوي» واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الحالي، إذ حول تأخره من خسارة بهدف إلى فوز بثلاثية نظيفة، كما رد الدين لأصحاب الأرض بعد أن كانوا قد أخرجوهم من نصف نهائي ذات المسابقة عام 2020، لكن الفريق في المقابل تلقى صدمة بإصابة مهاجمه رفائيل إلياس في يده وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورتها.

وبالعودة للمباراة، فقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ من الجانبين غابت عنه الفرص الحقيقية بشكل واضح، وكان الحذر واضحاً على أداء الطرفين لتجنب استقبال أي هدف يعقد من الأمور، وهو ما جعل المنافسة على الاستحواذ مشتعلة بين لاعبي الفريقين خصوصاً في وسط الملعب.

واختلف الوضع في الشوط الثاني بعد أن تخلى الفريقين عن الحذر، وقص أصحاب الأرض شريط أهداف المباراة في الدقيقة 57 بواسطة البرازيلي تياغو ليونكو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء احتسبها الحكم عمر آل علي تسللاً لوجود زميله محمد رايحي خلف المدافعين، لكنه عاد واحتسب الهدف بعد العودة تقنية الإعادة التلفزيونية التي أظهرت عدم تداخله في اللعب.

وتماسك لاعبو الضيوف بصعوبة إذ كانوا طالبني بالتوازن ما بين الدفاع والهجوم لتفادي استقبال هدف ثان ومحاولة تعديل النتيجة في نفس الوقت وهو ما كان لهم في الدقيقة 72 حينما تابع المهاجم سهيل النوبي رأسية زميله ساشا وسددها بقوة لتستقر في شباك ليقود فريقه للتعادل الذي انتهى على الشوط الثاني.

وسجل بني ياس في الشوط الإضافي الأول هدفه الثاني بواسطة لاعبه نيكولاس خمينيز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 102، فيما أمن شاهين الدرمكي فوز «السماوي» بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 116 بتسديدة ايضاً ولكن من داخل المنطقة ليتأهل الضيوف إلى ربع النهائي.