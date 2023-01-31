5 مشاهد مثيرة بين البطائح وكلباء

شهدت مباراة البطائح واتحاد كلباء، التي انتهت بالتعادل 2-2، أول من أمس، ضمن الجولة الـ14 لدوري أدنوك للمحترفين، عدداً من المشاهد الفنية التي ميزتها لتكون أحد «الديربيات» المهمة التي تجمع أندية إمارة الشارقة، ومنها ارتفاع المستوى الفني الذي قدمه الفريقان، وغزارة الأهداف.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة مشاهد لافتة كشفت عنها المباراة المثيرة التي تقدم فيها كلباء بهدفين، قبل أن يتعادل البطائح في الدقائق الأخيرة، وذلك على النحو الآتي:

علامة الجزاء

واصل لاعبا البطائح البرازيليان لورنسي دو وغواو بيدرو تفوقهما في مباراة الذهاب، وسجلا هدفين في مباراة الإياب من ضربتي جزاء، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها «النمور» لهدفين من علامة الجزاء.

مراقبة لصيقة

مارس لاعبو البطائح مراقبة لصيقة على اللاعب الموهوب بنادي اتحاد كلباء أحمد عامر، بعد الأداء المميز الذي قدمه في مواجهة الجزيرة، وعلى الرغم من ذلك كان سبباً في الهدف الثاني، لكن الرقابة الدفاعية منعته من تسجيل الأهداف.

المواجهات المباشرة

حافظ البطائح على تفوقه في المواجهات المباشرة في المحترفين بفوز وتعادل، وذلك في رقم يحسب لـ«الراقي»، بينما واصل «النمور» تلقيهم الأهداف أمام البطائح في الدقائق الأخيرة.

حارس مرمى

قدم حارس البطائح زايد أحمد مباراة للتاريخ بالتصدي إلى خمس كرات خطرة، كما أنه لا يتحمل مسؤولية الهدفين اللذين هزّا شباكه.

الحمراء الأولى

تسبب مدافع كلباء عبدالعزيز حمد في ضربتي جزاء، وفي كلتيهما كان المهاجم هو الأقرب للمرمى، ما اضطره إلى خيار الإعــــــثار، ونــــــال بسببهما بطاقة حمراء هي الأولى في مسيرته الكروية.