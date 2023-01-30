66 % نسبة تراجع غرامات الأندية في الدور الأول من دورينا

كشفت إحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم خلال فترة الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، تراجعاً كبيراً في عدد وقيمة الغرامات المالية الانضباطية الصادرة من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بحق أندية الدوري بسبب سلوك لاعبيها وجماهيرها بتصرفات فعلية داخل الملعب، إذ بلغ إجمالي قيمة الغرامات الانضباطية عقب انتهاء الجولة 13 من الموسم الجاري 205 آلاف درهم، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية الانضباطية في الفترة نفسها من الموسم الماضي 609 آلاف درهم (66 % نسبة التراجع).

في حين تجاوزت الغرامات المالية لمباراة واحدة فقط هي مباراة الوحدة والعين في الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين من الموسم الماضي، الغرامات المالية التي حدثت خلال الدور الأول بأكمله للموسم الجاري 2022-2023، فقد بلغ إجمالي الغرامات المالية بحق ناديي الوحدة والعين بسبب تصرفات لاعبين بالفريقين في تلك المباراة مبلغ 590 ألف درهم.

يذكر أن لجنة الانضباط كانت قد عاقبت لاعبين بسلوك انضباطي خارج مباريات الدوري وهما لاعبا الوحدة محمد حسن الشامسي، وحمد عبدالله بتغريم كل منهما 200 ألف درهم والإيقاف أربع مباريات لكل منهما أيضاً وذلك لخروجها دون إذن مسبق من معسكر المنتخب.

وتعد أعلى غرامات مالية صدرت حتى الآن خلال الموسم الجاري بحق أندية ولاعبين بسلوك خارج الملعب موقعة بحق أندية البطائح ودبا واتحاد كلباء بتغريم كل منهم 500 ألف درهم بسبب تسجيل كل منهم لاعبين دون السن القانوني «قُصّر» بمستندات غير صحيحة.

وكشفت الإحصائية عن أن هناك خمسة أندية فقط من أصل 14 صدرت بحقهم غرامات مالية انضباطية، في حين خلت سجلات تسعة أندية محترفة من أي عقوبات انضباطية بسلوك داخل الملعب وهى أندية الوحدة وعجمان والجزيرة واتحاد كلباء وبني ياس وخورفكان والبطائح والنصر ودبا، في حين أن الأندية التي تعرضت لعقوبات مالية بسبب سلوك لاعبيها أو جمهورها هي شباب الأهلي الذي غرم بـ30 ألف درهم لحصول ستة من لاعبيه على بطاقات صفراء في مباراة واحدة، وكذلك نادي الشارقة الذي تم تغريمه 30 ألف درهم لحصول ستة من لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراة واحدة، بجانب تغريمه لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش 50 ألف درهم وإيقافه مباراة واحدة بجانب عقوبة الطرد بالبطاقة الحمراء في الملعب لاعتدائه على لاعب من الفريق المنافس دون كرة خلال مباراة الشارقة مع دبا ضمن الجولة 12 للدوري. وعاقبت لجنة الانضباط نادي الوصل بتغريمه 25 ألف درهم بسبب تصرفات جماهيره في مباراة الفريق أمام نادي النصر ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين وغرمت اللجنة كذلك نادي العين 20 ألف درهم بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على أرض الملعب في مباراته أمام نادي شباب الأهلي في الدور الأول لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وتعرض لاعب الظفرة محمد فوزي لغرامة مالية بلغت 50 ألف درهم لاعتدائه دون كرة على لاعب من الفريق المنافس.

آل علي: تراجع المخالفات مؤشر إيجابي وصحي

قال المستشار القانوني يعقوب آل علي إن تراجع الغرامات المالية الانضباطية في دوري أدنوك للمحترفين مؤشر صحي وإيجابي على وجود انضباط وزيادة في الالتزام باللوائح والقوانين بين الأندية واللاعبين، مشيراً إلى أن الأندية وكذلك اللاعبين يعرفون أن كل مخالفة لديها عقوبة انضباطية.

وأضاف يعقوب آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «من المهم معرفة اللاعب للأفعال الانضباطية التي يمكن أن يعاقب عليها وتلك التي لا يعاقب عليها»، مشدداً على أهمية تجنب اللاعب أي فعل يمكن أن يعرضه للمخالفة وذلك لمصلحته وكذلك لمصلحة ناديه والمسابقة معاً، مشيراً إلى أن دور النادي في هذا الخصوص يمكن أن يكون توعوياً من خلال عقد ورش للاعبيه، مؤكداً ضرورة أن تجتمع لجنة الحكام في اتحاد الكرة بداية كل موسم مع كل الأندية لإعطائهم ورش توعية بشأن التعديلات التي تحدث بين كل فترة وأخرى سواء في على مستوى قانون التحكيم أو لوائح اللاعبين، بجانب الأمور الانضباطية داخل الملعب.