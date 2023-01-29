الأفريقي التونسي يقهر بيروت اللبناني في "سلة دبي"

واصل فريق الأفريقي التونسي عروضه القوية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بانتزاعه لانتصارٍ صعب على بيروت اللبناني، جاء بفارق ثلاثة نقاط وبنتيجة (74-71)، في مباراة جمعتهما اليوم في ختام الجولة الثالثة من دوري مجموعات البطولة المقامة منذ الجمعة الماضي على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد في نسختها الـ 32 حتى الخامس من فبراير المقبل، بمشاركة تسعة من نخبة منتخبات واندية القارتين الآسيوية والأفريقية

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الثانية ذاتها، استهلال الرياضي اللبناني مشواره في البطولة بانتصارٍ صعب على سلا المغربي جاء بفارق ثلاثة نقاط وبنتيجة (81-78)، قبل أن يشهد اللقاء الوحيد للمجموعة الأولى تجرع منتخب الإمارات لهزيمته الثانية على التوالي في البطولة، بخسارته أمام فريق دينامو اللبناني بواقع (103-68).

وأضاف الأفريقي انتصاره الثاني على التوالي عقب فوزه أمس في افتتاح مباريات المجموعة الثانية على سلا المغربي بنتيجة (73-51)، ليعتلي الفريق التونسي فرق مجموعته بالعلامة الكاملة ورصيد أربعة نقاط، بفارق النقطتين عن كل من الرياضي اللبناني وسلا المغربي الذين تشاركا المركز الثاني، فيما أودت خسارة بيروت في بقائه بالمركز الرابع والأخير برصيد النقطة الوحدة.

وعلى صعيد المجموعة الأولى، فرض "دينامو" اللبناني نفسه شريكاً على "سترونغ غروب" الفلبيني في صدارة المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن النصر الليبي في المركز الثالث، وليدخل المنتخب الإماراتي في شراكة مع الوحدة السوري على صعيد المركز الأخير للمجموعة برصيد النقطتين لكل منهما.

وعرف الأفريقي كيفية ضمان انتصاره على بيروت اللبناني، بنيل لاعبي الفريق التونسي الأفضلية بنتيجة الربعين الثاني والثالث بواقع (22-15 و17-15)، فيما لم يشفع للاعبي الفريق اللبناني نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع بواقع (18-14 و23-21) التي لم تكن كافية لبيروت في العودة بنتيجة المباراة.

وفي مباراة ثانية، نجح لاعبي "دينامو" في تحقيق انتصارهم العريض، بنيلهم الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (27-10 و19-13 و29-16)، فيما اكتفى لاعبي المنتخب الوطني بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (29-26).

وفي أقوى مباريات الجولة، احتاج فريق الرياضي لضمان انتصاره، إلى نيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتيجة الربع الأول بواقع (23-13)، وذلك بعد أن فشل لاعبي سلا المغربي في العودة بنتيجة المباراة رغم نيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (19-14 و25-23)، خصوصاً أن الراب الثالث انتهى بالتعادل (21-21)

ويستكمل غدٍ دوري المجموعات، بإقامة مباراتين لحساب الجولة الرابعة، تستهل الأولى في السابعة مساء بلقاء دينامو اللبناني مع النصر الليبي لحساب المجموعة الأولى، على أن يتبع في التاسعة ولحساب المجموعة ذاتها بلقاء الوحدة السوري أمام "سترونغ غروب" الفلبيني