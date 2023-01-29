فهد الظنحاني: الفوز على خورفكان نقطة تحوّل لبني ياس

وصف حارس مرمى بني ياس، فهد الظنحاني، المباراة التي فاز بها فريقه على خورفكان بهدفين لهدف، أول من أمس، في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، بأنها كانت من أصعب المباريات التي خاضها مع فريقه في الموسم الحالي.

وأكد أن النتيجة التي انتهت إليها المباراة إيجابية، وأهمية نقاطها ستكون نقطة تحول للسماوي للاقتراب من المراكز المتقدمة، بعد أن أصبح رصيده 18 نقطة، مشيراً إلى أن الفريق سيعمل على حصاد نقاط ثمينة أخرى في المباريات المقبلة، ليتمكن من احتلال المركز الذي يتوافق مع إمكاناته ومكانته بين فرق الدوري، مؤكداً أن اللاعبين مصمّمون على تحقيق أفضل النتائج.

وأضاف حارس بني ياس لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة صعبة جداً بسبب الحالة الجوية والأمطار التي سادت أجواء المباراة، فضلاً عن أن اللعب في ملعب خورفكان في الأجواء الطبيعية غير سهل، فما بالك بالظروف المناخية الصعبة، وتمنيت لو أني لم أستقبل الهدف الوحيد الذي هزّ شباكي».

وتابع: «الفريق خاض المباراة بلاعب أقل منذ الدقيقة 62، وقد تأثر الفريق بذلك تزامناً مع صعوبة المباراة مناخياً، لكننا كنا في الموعد وحصدنا ثلاث نقاط ثمينة ومستحقة، ونتطلع للأفضل».

وعن هدف الأرجنتيني سواريز، الذي جاء من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء، قال إنه من الأهداف الجميلة في الموسم الحالي، مبيناً: «ليس غريباً على اللاعب تسجيل مثل هذه الأهداف، فلطالما عوّدنا على الأهداف الجميلة».