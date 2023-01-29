كوزمين وجارديم يتفقان: نتيجة قمة الشارقة وشباب الأهلي عادلة

اتفق مدربا الشارقة الروماني كوزمين وشباب الأهلي البرتغالي رونالدو جارديم على أن النتيجة التي انتهت إليها مباراة القمة بين الفريقين، أول من أمس، ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي التعادل السلبي، تعد نتيجة عادلة، إذ حصد كل فريق نقطة، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، والشارقة إلى 28 نقطة.

ويعد هذا التعادل أمام شباب الأهلي هو الرابع للشارقة على ملعبه بعدما سبق أن تعادل أمام الجزيرة 3-3 وأمام العين 2-2 وأمام النصر 1-1، في حين أن هذا التعادل يعد الثاني لشباب الأهلي في الدوري.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أعتقد أن النتيجة عادلة، ويجب ألا ننسى أننا واجهنا شباب الأهلي وهو فريق جيد جداً ويمتاز بالتنقل السريع من الحالة الدفاعية الى الهجومية، لكن إجمالاً اجتهد اللاعبون وأعطوا أكثر شيء عندهم، لكن هناك أمور يجب أن نعمل عليها حتى نصل للمكان الذي أتمناه دفاعياً وهجومياً».

وأضاف: «الغيابات في صفوف الفريقين كانت واضحة نوعاً ما، لكن بالنسبة للاعبين الذين شاركوا مع الشارقة فإنه نظراً لأهمية المباراة فإنهم أدوا واجبهم بطريقة إيجابية».

وتابع: «الفريقان عانيا نوعاً ما من أرضية الملعب وحالة الطقس بسبب الأمطار، وحاولنا أن نلعب على الفوز لكن لم تكن لدينا القوة اللازمة في الحالة الهجومية، وكان هناك توازن على أرضية الملعب وحصل الفريق على فرص إيجابية».

من جانبه وصف مدرب شباب الأهلي جارديم نتيجة المباراة بأنها عادلة، مشيراً إلى أن فريقه كانت لديه فرصتان أو ثلاثة للتسجيل، وكذلك الشارقة كانت لديه فرصتان للتسجيل، مشيراً إلى أنه كان هناك توازن في المباراة من قبل الفريقين، لافتاً إلى أن المباراة كانت بين «بطل الشتاء» شباب الأهلي، والشارقة الذي يعد أحد الفرق المرشحة للفوز بلقب الدوري.

وأشار جارديم إلى أن فريقه اعتمد على 24 لاعباً وليس على 10، وكلهم يملكون طموح الفوز وقادرون على تحقيق خطط الجهاز الفني.