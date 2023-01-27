التعادل يفرض نفسه في قمة شباب الأهلي والشارقة

اكتفى فريق الشارقة وضيفه شباب الأهلي بنقطة بعد تعادلهما سلبيا اليوم، خلال مباراة القمة في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أقيمت على استاد الشارقة، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة محافظا على الصدارة بفارق نقطة عن الشارقة الوصيف بـ 28 نقطة. ولم ترتق المباراة إلى مستوى الطموح رغم أهميتها للفريقين، وأقيمت في ظل أجواء ماطرة.

وألغى حكم المباراة عمار الجنيبي ركلة جزاء احتسبها لمصلحة الشارقة بعدما أشار إليه الحكم المساعد بوجود حالة تسلل قبل احتساب ركلة الجزاء. ورغم الغيابات المؤثرة في صفوفه الا أن شباب الأهلي كان الأفضل نسبيا، لاسيما في الشوط الثاني، وهدد مرمى حارس الشارقة درويش محمد بأكثر من فرصة، لكنها افتقدت للتركيز واللمسة الأخيرة في حين لم يقدم الشارقة المردود الفني المقنع، رغم أن الفريق يضم العديد من الأسماء الكبيرة مثل ألكاسير والبرازيلي كايو لوكاس والمدافع اليوناني مالانولاس.

وانقذ حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر مرماه من أخطر فرصة للشارقة من هجمة سريعة قادها ألكاسير وكايو في الدقيقة "87". ودفع مدرب الشارقة كوزمين بورقتي المهاجم ألكاسير وعثمان كامارا في الخط الامامي فيما اعتمد شباب الأهلي في الخط الامامي على يحيى الغساني ويوري سيزار ودومبيا.

خاض الفريقان المباراة في ظل غيابات مؤثرة، إذ غاب حارس الشارقة عادل الحوسني بعد طرده في مباراة النصر الماضية، وكذلك غاب ماجد حسن وبيانيتش، بينما غاب عن شباب الأهلي أبرز عناصره مثل الأرجنتيني كارتابيا وسالمين خميس وجيسوس.