العين يريد إسعاد جماهيره على حساب «البرتقالي»

يعود العين إلى ملعبه بعد شهر من الغياب، وذلك حين يستقبل الساعة 17:15 اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضيفه عجمان ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً كونها الأولى منذ نهاية العام الماضي كما تتزامن مع عودة الفريق لسكة الانتصارات.

ويدخل «الزعيم» المواجهة وفي رصيده 22 نقطة في المركز السابع وتفصله ست نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، وسيكون العين ونجومه متحفزين لتحقيق الانتصار أمام جماهيرهم اليوم.

في المقابل، لا بديل أمام عجمان صاحب المركز الخامس بـ23 نقطة سوى تحقيق الفوز للاقتراب من صدارة الترتيب بعد خسارته في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، وسبق لعجمان أن حقق نتائج جيدة في ملعب العين، بجانب أنه يقدم مستويات جيدة في الموسم الجاري.