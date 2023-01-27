85 خيلاً تنافس على ألقاب رابع أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي

تطلب 85 من صفوة الجياد المحلية والدولية، اليوم، ألقاب الأمسية الرابعة من كرنفال كأس دبي العالمي، المقامة على مضمار «ميدان» بدبي، وترعى أشواطها الثمانية «لونجين»، بإجمالي جوائز تبلغ 810 آلاف دولار. وتتضمن الأمسية أربعة أشواط تقام على المسارات الرملية، ومثلها على المسارات العشبية لمضمار ميدان، يبرز منها الشوط السادس والرئيس «فاير بريك ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب3» وتبلغ جوائزها 150 ألف دولار، في بطولة تبحث عن بطل جديد، وينافس على لقبها ثمانية من صفوة جياد مسافة 1800 متر عشبي، يتقدمها الجوادان «إيفر غيفين» و«ميستر سان بول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب الوطني سالم بن غدير، وسط طموحات مشروعة للمدرب بن غدير لإضافة لقبه الرابع تاريخياً في سجلات البطولة، بعد تتويجه بلقبه أعوام 2018 و2020 و2022 مع كل من الجياد «هيفي ميتيل» و«كابيزانو» و«هايبوثيتكال».

وتستهل الأمسية في السادسة مساءً مع الشوط الافتتاحي «فيستيفال سيتي ستيكس» لمسافة 1900 رملي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الثاني «دبي سبرينت» لمسافة 1200 متر عشبي، والتي يعود إليها الجواد «مان أوف بروميس» بشعار «غودولفين» والمدرب شارلي آبلبي، للدفاع عن لقبه للعام الماضي.

وتنافس 12 مهرة من عمر الثلاث سنوات على لقب الشوط الرابع «جميرا كلاسيك للمهرات» لمسافة 1400 متر عشبي، منها ثلاثي «غودولفين»: «موج» و«دريم أوف لوف» و«غلوري ليلي».

وتطمح تسعة جياد، للفوز بلقب «جميرا كلاسيك» في الشوط السابع لمسافة 1800 متر عشبي، يبرز منها ثلاثة من ممثلي «غودولفين»، هم «نافال كراون» و«وان نيشن» و«هاي بانك». ويبرز الجواد «ميداني» بشعار «شادويل» كأبرز المرشحين للقب «زعبيل تيرف» في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر عشبي، ويواجه منافسة قوية من أربعة من ممثلي «غودولفين»، هم: «وايت وولف» و«بريليانت لايت» و«بلو تريل» و«فولينغ شادو».

• 810 آلاف دولار مجموع جوائز الأشواط الثمانية ضمن سباقات اليوم.